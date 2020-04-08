Coronavoucher: tira-dúvidas sobre quem pode receber auxílio de R$ 600

Sede da Caixa Econômica em Brasília Crédito: Caixa/Divulgação

A Caixa Econômica Federal disponibilizou, na terça-feira (07), o site e o aplicativo por meio do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs já podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. O governo definiu que o benefício dura três meses ou até o fim da emergência do coronavírus no país. A validade do auxílio poderá ser prorrogada de acordo com a necessidade. Diante das várias dúvidas enviadas pelos ouvintes, a Rádio CBN Vitória traz uma conversa com o economista Eduardo Araújo sobre o assunto, que destaca as principais orientações para quem vai receber o auxílio.

"É preciso que o cidadão se enquadre em condições como ser Micro Empreendedor Individual, o MEI; estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o último dia dia 20 de março; cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020 e ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social", analisou.

Ouça toda a explicação e tire suas dúvidas:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Eduardo Araújo - 08-04-20

Aplicativo: Auxílio Emergencial - Caixa

Telefone: 111

MAIS INFORMAÇÕES:

O governo definiu que o benefício dura três meses ou até o fim da emergência do coronavírus no país.

O benefício será pago a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. Será preciso se enquadrar em UMA das condições abaixo:

- ser titular de pessoa jurídica (Micro Empreendedor Individual, ou MEI);

- estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o último dia dia 20 de março;

- cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020;

- ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Além disso, os beneficiários deverão cumprir todos os requisitos abaixo:

- ter mais de 18 anos de idade e CPF ativo;

- ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50);

- ter renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família;

- não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

A mulher que for mãe e chefe de família, e estiver dentro dos demais critérios, poderá receber R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês.