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Coronavoucher: tira-dúvidas sobre quem pode receber auxílio de R$ 600

Economia alerta, além de pontos obrigatórios, atenção com a renda familiar da unidade residencial

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 19:40

Publicado em 

08 abr 2020 às 19:40
Sede da Caixa Econômica em Brasília Crédito: Caixa/Divulgação
A Caixa Econômica Federal disponibilizou, na terça-feira (07), o site e o aplicativo por meio do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs já podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. O governo definiu que o benefício dura três meses ou até o fim da emergência do coronavírus no país. A validade do auxílio poderá ser prorrogada de acordo com a necessidade. Diante das várias dúvidas enviadas pelos ouvintes, a Rádio CBN Vitória traz uma conversa com o economista Eduardo Araújo sobre o assunto, que destaca as principais orientações para quem vai receber o auxílio.
"É preciso que o cidadão se enquadre em condições como ser Micro Empreendedor Individual, o MEI; estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o último dia dia 20 de março; cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020 e ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social", analisou.
 Ouça toda a explicação e tire suas dúvidas:
Entrevista - Fábio Botacin - Eduardo Araújo - 08-04-20
Aplicativo: Auxílio Emergencial - Caixa
SITE: https://auxilio.caixa.gov.br
Telefone: 111 
MAIS INFORMAÇÕES:
O governo definiu que o benefício dura três meses ou até o fim da emergência do coronavírus no país. 
O benefício será pago a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. Será preciso se enquadrar em UMA das condições abaixo:
- ser titular de pessoa jurídica (Micro Empreendedor Individual, ou MEI);
- estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o último dia dia 20 de março;
- cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020;
- ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social.
Além disso, os beneficiários deverão cumprir todos os requisitos abaixo:
- ter mais de 18 anos de idade e CPF ativo;
- ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50);
- ter renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família;
- não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.
A mulher que for mãe e chefe de família, e estiver dentro dos demais critérios, poderá receber R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês.
Na renda familiar, serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto o dinheiro do Bolsa Família.
 

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