Coronavírus: Sociedade de Cardiologia alerta capixabas para prevenção

Orientações sobre coronavírus da Sociedade Brasileira de Cardiologia Crédito: Reprodução

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) do Espírito Santo divulgou um alerta para pacientes do chamado grupo vulnerável aos efeitos mais graves do novo coronavírus. A mensagem diz o seguinte:

"Conforme é de conhecimento de todos, a OMS declarou recentemente "status" de pandemia e emergência em saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) a nível mundial. A SBC-ES alerta que pacientes idosos, portadores de doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca e diabetes são os que apresentam maior vulnerabilidade e conforme demonstrado por toda a literatura internacional a mais alta taxa de mortalidade, a SBC-ES orienta todos seguirem às recomendações da OMS quanto aos cuidados básicos de proteção, isolamento social, principalmente nos grupos de alto risco e que os pacientes portadores de doenças cardiovasculares devem manter suas medicações de uso crônico".

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Diogo Barreto, cardiologista, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia no ES e coordenador do serviço de cardiologia do hospital Evangélico de Vila Velha, explica que esse grupo, considerando o número de idosos, deve ter atenção especial de quem está ao seu redor e com os itens de prevenção, pois já têm um sistema imunológico fragilizado ou menos eficiente, portanto, mais suscetível a casos graves. Além disso, a manutenção correta dos medicamentos para controle da hipertensão e diabetes, é outra maneira de se precaver contra riscos. Ouça a entrevista completa: