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Coronavírus: Sociedade de Cardiologia alerta capixabas para prevenção

Grupo considerado mais vulnerável deve seguir regras de prevenção mas também manter medicamentos de controle em dia

Publicado em 17 de Março de 2020 às 19:50

Publicado em 

17 mar 2020 às 19:50
Orientações sobre coronavírus da Sociedade Brasileira de Cardiologia Crédito: Reprodução
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) do Espírito Santo divulgou um alerta para pacientes do chamado grupo vulnerável aos efeitos mais graves do novo coronavírus. A mensagem diz o seguinte:
"Conforme é de conhecimento de todos, a OMS declarou recentemente "status" de pandemia e emergência em saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) a nível mundial. A SBC-ES alerta que pacientes idosos, portadores de doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca e diabetes são os que apresentam maior vulnerabilidade e conforme demonstrado por toda a literatura internacional a mais alta taxa de mortalidade, a SBC-ES orienta todos seguirem às recomendações da OMS quanto aos cuidados básicos de proteção, isolamento social, principalmente nos grupos de alto risco e que os pacientes portadores de doenças cardiovasculares devem manter suas medicações de uso crônico".
 
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Diogo Barreto, cardiologista, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia no ES e coordenador do serviço de cardiologia do hospital Evangélico de Vila Velha, explica que esse grupo, considerando o número de idosos, deve ter atenção especial de quem está ao seu redor e com os itens de prevenção, pois já têm um sistema imunológico fragilizado ou menos eficiente, portanto, mais suscetível a casos graves. Além disso, a manutenção correta dos medicamentos para controle da hipertensão e diabetes, é outra maneira de se precaver contra riscos. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Diogo Barreto - 17-03-20

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