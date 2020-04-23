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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Coronavírus: Serra intensifica fiscalização no comércio

As explicações foram dadas por Geane Souza, gerente de Vigilância Sanitária da prefeitura da Serra, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 18:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 abr 2020 às 18:03
Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Jansen Dias Lube
Diante do cenário de avanço com o novo coronavírus, desde a segunda-feira (20) o uso das máscaras de proteção passou a ser obrigatório na Grande Vitória e Alfredo Chaves, regiões consideradas de Risco Alto para a Covid-19. A determinação foi publicada no último sábado (18) pelo Governo do Estado, que confirmou o decreto no domingo (19). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Geane Souza, gerente de Vigilância Sanitária da prefeitura da Serra, avalia a situação no município.
A gerente explica que ao longo das últimas semanas a prefeitura tem intensificado a fiscalização em pontos comerciais, como padarias e salões de beleza. "As ações estão sendo realizadas em toda a cidade, nas suas sete regiões. É importante trazermos essa conscientização à população", explica. Ela também destacou que a fiscalização está sendo fortalecida por meio de ações da Secretaria de Defesa Social e equipe da Guarda Municipal. Caso o cidadão veja alguma situação de não cumprimento do decreto a orientação é fazer contato junto a Ouvidoria do município. Confira a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Geane Souza - 23-04-20

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