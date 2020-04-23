Coronavírus: Serra intensifica fiscalização no comércio

Diante do cenário de avanço com o novo coronavírus, desde a segunda-feira (20) o uso das máscaras de proteção passou a ser obrigatório na Grande Vitória e Alfredo Chaves, regiões consideradas de Risco Alto para a Covid-19. A determinação foi publicada no último sábado (18) pelo Governo do Estado, que confirmou o decreto no domingo (19). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Geane Souza, gerente de Vigilância Sanitária da prefeitura da Serra, avalia a situação no município.

A gerente explica que ao longo das últimas semanas a prefeitura tem intensificado a fiscalização em pontos comerciais, como padarias e salões de beleza. "As ações estão sendo realizadas em toda a cidade, nas suas sete regiões. É importante trazermos essa conscientização à população", explica. Ela também destacou que a fiscalização está sendo fortalecida por meio de ações da Secretaria de Defesa Social e equipe da Guarda Municipal. Caso o cidadão veja alguma situação de não cumprimento do decreto a orientação é fazer contato junto a Ouvidoria do município. Confira a entrevista completa: