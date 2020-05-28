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COVID-19

Coronavírus: por que as pessoas encaram a pandemia de forma distinta?

Ouça a entrevista com a neurocientista Cláudia Feitosa-Santana, com pós-doutoramento pela Universidade de Chicago

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:34
Em meio ao cenário do avanço do novo coronavírus em todo o país, ainda é comum vermos cenas de pessoas que insistem em sair de casa, mesmo conhecendo os riscos de uma pandemia. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (28), a neurocientista Cláudia Feitosa-Santana, com pós-doutoramento pela Universidade de Chicago, explica que negar a gravidade da doença pode ser uma defesa encontrada por algumas pessoas que não conseguem encarar o peso da pandemia. Mas, na sua visão, até mesmo entre aqueles que insistem em negar a pandemia, é necessário ter empatia por eles.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Claudia Santana - 28-05-20

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