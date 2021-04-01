Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Coronavírus pode ficar suspenso no ar por até 7 horas

É o que aponta o professor Paulo Artaxo, da Universidade de São Paulo (USP)

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:50
Uma única pessoa infectada em um ambiente fechado pode contaminar várias outras, mesmo horas depois, por conta de partículas do coronavírus suspensas no ar. É o que aponta o professor Paulo Artaxo, da Universidade de São Paulo (USP). Ele, que é doutor em Física Atmosférica, explica que quando respiramos e falamos, jogamos no ar partículas muito pequenas chamadas 'aerossóis', que podem permanecer no ar pro várias horas. O coronavírus, porém, é menor ainda e consegue "pegar carona" nesses aerossóis e, portanto, também ficar suspenso no ar, principalmente em ambientes fechados, por muito tempo. Este cenário explica a necessidade do isolamento social e de ficar em casa. Paulo Artaxo é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Artaxo - 01-04-21.mp3
"Mesmo em uma reunião familiar, basta que uma pessoa sem sintomas esteja infectada para que as gotículas expelidas contaminem o que e quem está em volta", afirma Artaxo, "e como o vírus também fica em superfícies, se alguém tocar em uma garrafa, copo, pode transportar o vírus para outros lugares. Quanto mais gente tiver reunida, mais situações de risco como essas são potencializadas". O doutor salienta que é importante sempre ter distanciamento social e nada substituiu o uso de mascaras o tempo inteiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados