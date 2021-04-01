Coronavírus pode ficar suspenso no ar por até 7 horas

Uma única pessoa infectada em um ambiente fechado pode contaminar várias outras, mesmo horas depois, por conta de partículas do coronavírus suspensas no ar. É o que aponta o professor Paulo Artaxo, da Universidade de São Paulo (USP). Ele, que é doutor em Física Atmosférica, explica que quando respiramos e falamos, jogamos no ar partículas muito pequenas chamadas 'aerossóis', que podem permanecer no ar pro várias horas. O coronavírus, porém, é menor ainda e consegue "pegar carona" nesses aerossóis e, portanto, também ficar suspenso no ar, principalmente em ambientes fechados, por muito tempo. Este cenário explica a necessidade do isolamento social e de ficar em casa. Paulo Artaxo é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Acompanhe!