Coronavírus: orientações para lidar com dinheiro e moedas

Em meio à crise provocada com o avanço do coronavírus pelo Brasil, hábitos de higienização voltaram a ganhar destaque entre a população. Afinal, a higienização é peça fundamental no combate à doença. Nesse cenário, as cédulas de papel e a moedas podem transmitir uma série de bactérias e não apenas o coronavírus. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Anderson Locatelli, diretor executivo da Troco Simples, startup da área de transações financeiras, informa sobre como podemos lidar com manuseio do dinheiro e higienização. Entre as dicas estão lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel, mudar hábitos comuns durante contato com dinheiro e usar alternativas às cédulas e moedas. Confira: