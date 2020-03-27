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Coronavírus: orientações para lidar com dinheiro e moedas

Lavar as mãos com água e sabão logo após a utilização de uma cédula é uma das orientações dos especialistas

Publicado em 27 de Março de 2020 às 17:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 mar 2020 às 17:33
Dinheiro. Crédito: Pixabay
Em meio à crise provocada com o avanço do coronavírus pelo Brasil, hábitos de higienização voltaram a ganhar destaque entre a população. Afinal, a higienização é peça fundamental no combate à doença. Nesse cenário, as cédulas de papel e a moedas podem transmitir uma série de bactérias e não apenas o coronavírus. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Anderson Locatelli, diretor executivo da Troco Simples, startup da área de transações financeiras, informa sobre como podemos lidar com manuseio do dinheiro e higienização. Entre as dicas estão lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel, mudar hábitos comuns durante contato com dinheiro e usar alternativas às cédulas e moedas. Confira:
Entrevista - Fábio Botacin - Anderson Locatelli

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