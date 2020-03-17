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Coronavírus: oito casos confirmados no ES, sendo sete da GV

Ouça entrevista com o Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2020 às 11:05
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza até o momento oito casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo e 134 casos sob investigação. Segundo Luiz Carlos Reblin, Subsecretário de Vigilância em Saúde, são sete casos na Região Metropolitana e um, de transmissão local, na região Central. Dos pacientes confirmados, Reblin explicou também que um caso já está curado e outro deixou o Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 17-03-20

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