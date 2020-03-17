Coronavírus: oito casos confirmados no ES, sendo sete da GV

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza até o momento oito casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo e 134 casos sob investigação. Segundo Luiz Carlos Reblin, Subsecretário de Vigilância em Saúde, são sete casos na Região Metropolitana e um, de transmissão local, na região Central. Dos pacientes confirmados, Reblin explicou também que um caso já está curado e outro deixou o Espírito Santo.