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Coronavírus: nova matriz de risco passa a valer no ES

Ouça entrevista com o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:47
A semana começa com uma nova matriz de risco no Espírito Santo indicando as medidas de convivência contra a disseminação do novo coronavírus. Com a divulgação do novo Mapa de Risco das cidades capixabas, a chamada 5ª Fase da Matriz de Risco de Convivência passa a considerar o coeficiente de casos ativos, o número de testes realizados, a média móvel de óbitos e a taxa de ocupação dos leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da covid-19 para a definição do grau de risco de cada município. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (31), o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, explica essa nova fase de mapeamento dos municípios capixabas. A partir de agora, a Matriz de Risco de Convivência vai considerar no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade passará a considerar a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI Covid, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença", explicou.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Cerqueira - 31-08-20

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