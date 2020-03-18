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COVID-19

Coronavírus leva ao fechamento de áreas coletivas em condomínios

Ouça as orientações da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:23
Em meio ao surto da Covid-19, a principal orientação dos médicos e do poder público é permanecer em casa sempre que possível, para evitar a propagação do coronavírus. Mas quem mora em condomínios precisa de atenção redobrada, já que as dependências desses empreendimentos são áreas de grande circulação de pessoas. Uma cartilha divulgada nos últimos dias pela Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis traz orientações para síndicos, condôminos e funcionários para serem aplicadas nos condomínios com o objetivo de retardar a proliferação do vírus. Quem detalha as recomendações, em entrevista à rádio CBN Vitória, é o diretor de Condomínio e Locação da Abadi, Marcelo Borges, que detalha a cartilha. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Borges - 18-03-20
Acesse a cartilha
 

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