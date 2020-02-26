Coronavírus: lavar as mãos e usar álcool em gel para evitar contágio

Medidas de prevenção ainda são a melhor arma para enfrentar um possível surto de coronavírus no Brasil. O alerta é o presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues da Silva. Em entrevista nesta quarta-feira (26) à rádio CBN Vitória, o médico ressaltou a necessidade de se lavar as mãos com muito mais frequência, fazer uso de álcool em gel e evitar locais onde há aglomeração de pessoas são fundamentais.

Alexandre Rodrigues da Silva também destacou que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar ou por gotículas e por isso é muito importante que a pessoa com sintomas da doença tenha o cuidado de cobrir a boca ou o nariz, em caso de tosse ou espirro, para evitar a transmissão da doença.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Alexandre Rodrigues da Silva - 26-02-20