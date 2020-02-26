Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Coronavírus: lavar as mãos e usar álcool em gel para evitar contágio
PREVENÇÃO

Coronavírus: lavar as mãos e usar álcool em gel para evitar contágio

Ouça as orientações do médico presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues da Silva

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2020 às 10:49
Medidas de prevenção ainda são a melhor arma para enfrentar um possível surto de coronavírus no Brasil. O alerta é o presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues da Silva. Em entrevista nesta quarta-feira (26) à rádio CBN Vitória, o médico ressaltou a necessidade de se lavar as mãos com muito mais frequência, fazer uso de álcool em gel e evitar locais onde há aglomeração de pessoas são fundamentais.
Alexandre Rodrigues da Silva também destacou que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar ou por gotículas e por isso é muito importante que a pessoa com sintomas da doença tenha o cuidado de cobrir a boca ou o nariz, em caso de tosse ou espirro, para evitar a transmissão da doença. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Alexandre Rodrigues da Silva - 26-02-20
A doença tem sintomas similares a outras síndromes respiratórias e, em casos, pode desencadear pneumonia e insuficiência renal, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados