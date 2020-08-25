Coronavírus: especialistas debatem volta às aulas no Espírito Santo

Voltar ou não às aulas presenciais em setembro no Espírito Santo? Este dilema tomou conta de várias famílias que ora sentem receio de contaminação e outras que defendem a volta em prol da saúde mental dos estudantes. Mas quais seriam os riscos? Para este debate a CBN Vitória convidou nesta terça-feira (25) o médico Rodrigo Aboudib, coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da professora do Departamento de Enfermagem da UFES e pós-doutora em Epidemiologia, Ethel Maciel. As atividades presenciais em escolas permanecem suspensas até o dia 31 de agosto em todo o Espírito Santo. Confira!