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COVID-19

Coronavírus: especialistas debatem volta às aulas no Espírito Santo

Governador do ES, Renato Casagrande, adiantou à Rede CBN que em setembro a autorização para o ensino presencial deverá ser apenas para os alunos do Ensino Superior

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2020 às 11:52
Voltar ou não às aulas presenciais em setembro no Espírito Santo? Este dilema tomou conta de várias famílias que ora sentem receio de contaminação e outras que defendem a volta em prol da saúde mental dos estudantes. Mas quais seriam os riscos? Para este debate a CBN Vitória convidou nesta terça-feira (25) o médico Rodrigo Aboudib, coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da professora do Departamento de Enfermagem da UFES e pós-doutora em Epidemiologia, Ethel Maciel. As atividades presenciais em escolas permanecem suspensas até o dia 31 de agosto em todo o Espírito Santo. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Aboudib e Ethel Maciel parte 1 - 25-08-20.mp3
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Aboudib e Ethel Maciel parte 2 - 25-08-20
Em entrevista nesta terça-feira (25) à Rede CBN, o governador do ES, Renato Casagrande, explicou que em setembro a autorização para o ensino presencial deverá ser apenas para os alunos do Ensino Superior. 
Entrevista - Casagrande - 2.26s - 25-08-20

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