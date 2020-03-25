Coronavírus: especialista explica risco de contaminação pelos olhos

Um alerta divulgado pela AAO (Academia Americana de Oftalmologia) aponta que a Covid-19 pode ser contraída pelos olhos, além de mucosas da boca e nariz. Isso ocorre porque o vírus ataca as vias respiratórias através do canal lacrimal. Por isso, o alerta se estende aos oftalmologistas que podem ter contato com os pacientes infectados pelo novo coronavírus.