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ENTREVISTA

Coronavírus: especialista explica risco de contaminação pelos olhos

A mucosa dos olhos é uma porta de contaminação

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:38

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:38
Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Crédito: Freepik
Um alerta divulgado pela AAO (Academia Americana de Oftalmologia) aponta que a Covid-19 pode ser contraída pelos olhos, além de mucosas da boca e nariz. Isso ocorre porque o vírus ataca as vias respiratórias através do canal lacrimal. Por isso, o alerta se estende aos oftalmologistas que podem ter contato com os pacientes infectados pelo novo coronavírus.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Nilo Filipe Filho, presidente da Sociedade Capixaba de Oftalmologia, reforça que alguns cuidados básicos são importantes para evitar o contágio do novo coronavírus, como realizar a lavagem frequente das mãos, utilizar lenço descartável e não compartilhar objetos pessoais, higienizar as mãos com álcool gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca antes de limpar as mãos e manter os ambientes ventilados. Ouça:
Entrevista Fábio Botacin - Nilo Filipe Filho

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