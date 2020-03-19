Coronavírus: Entenda por que é necessário ficar em casa

A evolução do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo indica que, para cada 11 pacientes que fazem o teste, um dará resultado positivo. Mantendo esse ritmo, até a próxima semana o Estado deverá ter 40 casos confirmados da doença. Até esta manhã de quinta-feira (19), eram 11 - um em Linhares e o restante na Grande Vitória. A projeção foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que, diante do número de casos suspeitos revelado no último boletim da Sesa, aponta para um crescimento significativo nos próximos dias, mesmo com as medidas de prevenção e controle da doença implementadas pelo governo.