Coronavírus: como sangue doado apontou transmissão no ES em fevereiro

O Espírito Santo registrou anticorpos para a Covid-19 em uma paciente no dia 11 de fevereiro, ou seja 15 dias antes da confirmação oficial do primeiro caso do novo coronavírus no país, em 26 de fevereiro. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (11), que contou com a participação do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, e também do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, entrevistado desta edição do CBN Cotidiano. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Carlos Reblin - 11-08-20
Segundo Reblin, a Sesa está fazendo análise de todo o material biológico coletado no Estado nos últimos meses. A amostra detectada com anticorpos foi coletada de uma paciente que fez doação de sangue no Hemoes de Guarapari. De acordo com o subsecretário, a paciente não viajou para o exterior e apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue, estando assintomática nos últimos 14 dias anteriores à doação. Com isso, Luiz Carlos afirmou que o Espírito Santo já vivia uma situação de transmissão comunitária da doença antes do primeiro caso confirmado de coronavírus no país.
PRIMEIRO CASO BRASILEIRO?
Durante a coletiva desta terça-feira (11), questionado se este registro é, de fato, o primeiro caso oficial do novo coronavírus no Brasil, o secretário Nésio Fernandes, afirmou que existem relatos de casos em outros estados e que um alinhamento será feito junto ao Ministério da Saúde para reconhecer qual foi o primeiro caso no país. No entanto, diz que outros casos anteriores ainda podem aparecer nas investigações. Mas que, por enquanto, entre os casos já publicados, este é o primeiro registro oficial de coronavírus no Brasil.