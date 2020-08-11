Coronavírus: como sangue doado apontou transmissão no ES em fevereiro

Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Estado do Vigilância em Saúde Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O Espírito Santo registrou anticorpos para a Covid-19 em uma paciente no dia 11 de fevereiro, ou seja 15 dias antes da confirmação oficial do primeiro caso do novo coronavírus no país, em 26 de fevereiro. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (11), que contou com a participação do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, e também do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, entrevistado desta edição do CBN Cotidiano. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Carlos Reblin - 11-08-20

Segundo Reblin, a Sesa está fazendo análise de todo o material biológico coletado no Estado nos últimos meses. A amostra detectada com anticorpos foi coletada de uma paciente que fez doação de sangue no Hemoes de Guarapari. De acordo com o subsecretário, a paciente não viajou para o exterior e apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue, estando assintomática nos últimos 14 dias anteriores à doação. Com isso, Luiz Carlos afirmou que o Espírito Santo já vivia uma situação de transmissão comunitária da doença antes do primeiro caso confirmado de coronavírus no país.

PRIMEIRO CASO BRASILEIRO?