Coronavírus: Cientistas brasileiros identificam mutações no genoma

Cientistas brasileiras desvendaram o código genético do coronavírus em 48 horas e identificaram diferenças no genoma entre os dois pacientes com a doença confirmada no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (03), a pesquisadora Ingra Morales, do Instituto de Medicina Tropical da USP, explicou que é normal que um vírus novo apresente essas mutações e que é importante identificá-las para a criação de uma vacina e definição de tratamentos. Segundo ela, o sequenciamento do genoma ajuda a analisar a distribuição dos casos.