Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Coronavírus: Cientistas brasileiros identificam mutações no genoma
PESQUISA

Coronavírus: Cientistas brasileiros identificam mutações no genoma

Pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da USP desvendaram código genético do vírus em 48 horas

Publicado em 03 de Março de 2020 às 16:35

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

03 mar 2020 às 16:35
Cientistas brasileiras desvendaram o código genético do coronavírus em 48 horas e identificaram diferenças no genoma entre os dois pacientes com a doença confirmada no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (03), a pesquisadora Ingra Morales, do Instituto de Medicina Tropical da USP, explicou que é normal que um vírus novo apresente essas mutações e que é importante identificá-las para a criação de uma vacina e definição de tratamentos. Segundo ela, o sequenciamento do genoma ajuda a analisar a distribuição dos casos. 
Entrevista - Lucas Valadão - Ingra Morales - 03-03-20
O trabalho realizado pelos pesquisadores brasileiros no Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus é coordenado pela diretora do Instituto de Medicinal Tropical da USP, Ester Sabino, e pelo cientista Nuno Faria, da Universidade de Oxford.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados