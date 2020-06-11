Coronavírus: caminhada "Passos de Anchieta" é adiada no ES

Em virtude da pandemia do novo coronavírus neste ano, a tradicional caminhada dos "Passos de Anchieta", que aconteceria neste feriado de Corpus Christi, teve a data alterada. A caminhada estava programada para os dias 11 e 14 de junho de Vitória até a cidade de Anchieta, no litoral Sul do Estado. O evento foi remarcado para 30 de outubro, com término no dia 02 de novembro. Quem detalhou essas mudanças no CBN Vitória de quinta-feira (11), foi Carlos Magno de Queiroz, coordenador do projeto "Passos de Anchieta".

A caminhada é o primeiro roteiro cristão das Américas e o quarto a existir no mundo. Os outros três são o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha; a Trilha de Jesus, em Jerusalém; e a de Roma, na Itália. O organizador destaca que a peregrinação resgata o trajeto percorrido pelo Padre José de Anchieta nos últimos anos de vida e já se consolidou como um dos mais importantes atrativos turísticos no Estado. Acompanhe detalhes dessa conversa!