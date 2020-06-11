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Coronavírus: caminhada "Passos de Anchieta" é adiada no ES

A caminhada programada para os dias 11 e 14 de junho foi remarcada para 30 de outubro, em função da pandemia do coronavírus

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 13:06

Publicado em 

11 jun 2020 às 13:06
Os Passos de Anchieta Crédito: Divulgação/Setur-ES
Em virtude da pandemia do novo coronavírus neste ano, a tradicional caminhada dos "Passos de Anchieta", que aconteceria neste feriado de Corpus Christi, teve a data alterada. A caminhada estava programada para os dias 11 e 14 de junho de Vitória até a cidade de Anchieta, no litoral Sul do Estado. O evento foi remarcado para 30 de outubro, com término no dia 02 de novembro. Quem detalhou essas mudanças no CBN Vitória de quinta-feira (11), foi Carlos Magno de Queiroz, coordenador do projeto "Passos de Anchieta".
Entrevista - Gabriela Martins - Carlos Magno de Queiroz - 11-06-20
A caminhada é o primeiro roteiro cristão das Américas e o quarto a existir no mundo. Os outros três são o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha; a Trilha de Jesus, em Jerusalém; e a de Roma, na Itália. O organizador destaca que a peregrinação resgata o trajeto percorrido pelo Padre José de Anchieta nos últimos anos de vida e já se consolidou como um dos mais importantes atrativos turísticos no Estado. Acompanhe detalhes dessa conversa!

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