Coronavírus: Bombeiros alertam para não frequentar praias no ES

Em meio a incidência dos casos de coronavírus, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo orienta que com a chegada do final de semana é essencial que as pessoas entendam que não devem agir como se fosse um dia comum, frequentando praias e áreas de convívio, como parques, praças, feiras livres, entre outros. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar, alerta para as pessoas ficarem reclusas e não saírem de casa, mesmo que o tempo esteja ensolarado. O pedido é por conta do risco de contaminação do novo coronavírus. Ele fala que "quarentena não é férias" e que cada um deve fazer seu papel de se proteger e, assim, proteger quem está ao seu redor e na sua família. Ouça: