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ENTREVISTA

Coronavírus: Bombeiros alertam para não frequentar praias no ES

Alerta é para que população respeite o momento de isolamento para impedir o avanço da Covid-19

Publicado em 20 de Março de 2020 às 19:05

Publicado em 

20 mar 2020 às 19:05
Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
Em meio a incidência dos casos de coronavírus, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo orienta que com a chegada do final de semana é essencial que as pessoas entendam que não devem agir como se fosse um dia comum, frequentando praias e áreas de convívio, como parques, praças, feiras livres, entre outros. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar, alerta para as pessoas ficarem reclusas e não saírem de casa, mesmo que o tempo esteja ensolarado. O pedido é por conta do risco de contaminação do novo coronavírus. Ele fala que "quarentena não é férias" e que cada um deve fazer seu papel de se proteger e, assim, proteger quem está ao seu redor e na sua família. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Wagner - 20-03-20

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