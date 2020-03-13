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COVID-19

Coronavírus: bafômetro passa a ter uso restrito em rodovia federal

Ouça as explicações da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 13 de Março de 2020 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2020 às 10:37
A fiscalização por bafômetro será restringida nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo por conta da possibilidade de contaminação por coronavírus (Covid-19), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). Segundo o Inspetor Valdo Lemos, em entrevista à CBN Vitória, não serão todos os motoristas que deverão ser conduzidos ao teste.
 A PRF recebeu medidas preventivas para fiscalização com etilômetro em meio ao surto do vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela boca e causa infecção quando as gotículas entram em contato com a mucosa. Uma das orientações define que os policiais que operarem o bafômetro durante fiscalização de embriaguez devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas para conter as gotículas.
 Já nas unidades policiais que não possuírem as máscaras e luvas, o uso do bafômetro está restrito a duas situações: fiscalizações decorrentes de acidentes de trânsito, quando o condutor envolvido deve passar pelo teste, e quando os condutores apresentarem sinais físicos de embriaguez.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Insp Valdo Lemos - 13-03-20
 
Já o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar informou que ainda está avaliando as medidas para as rodovias estaduais e perímetros urbanos.

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