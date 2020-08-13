Coronavírus: 22 cidades capixabas sem registro de óbitos há 14 dias

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou nesta quinta-feira (13) em entrevista à CBN Vitória, que o Espírito Santo tem 22 cidades que há 14 dias não registram mortes em virtude do novo coronavírus. São cidades do interior, segundo ele. No entanto, Nésio Fernandes destacou que os municípios localizados ao norte do Estado ainda registram um número crescente de casos e óbitos, o que leva o Estado a manter a vigilância.

O secretário de Estado da Saúde alertou também para o relaxamento da população em relação às medidas de proteção individual. Somente nesta manhã de quinta-feira (13), informou Nésio Fernandes, em um único Pronto-Atendimento de Vitória houve a demanda por seis internações para Covid, o que não vinha acontecendo há algumas semanas no Estado.

Nesta entrevista você também acompanha detalhes sobre os casos em estudo de reinfecção, a busca pelo primeiro caso do Espírito Santo, o debate sobre a reabertura das escolas e também como o Espírito Santo se articula para imunizar a sua população.