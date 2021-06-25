Coronavac previne até 97% das mortes de pessoas infectadas

Uma análise sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 mostrou que a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e produzida pelo Instituto Butantan, previne até 97% das mortes de pessoas infectadas. O trabalho foi feito pelo epidemiologista Wanderson de Oliveira, ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados utilizados foram extraídos do sistema OpenDataSus, do Ministério da Saúde. Em entrevista à CBN Vitória, ele chama atenção para o fato da Coronavac ter apresentado o mais alto índice de prevenção de mortes no Brasil. Acompanhe!
Após duas semanas da segunda dose da Coronavac, as taxas apresentadas foram 50,4% de eficácia para casos muito leves (que não requerem nenhum atendimento médico); 77,96% de eficácia para casos leves que requerem atendimento médico; e 97% para casos graves.
A análise de Wanderson de Oliveira também levantou as taxas de eficácia contra casos mortes das outras vacinas, como a da Astrazeneca (90%), Pfizer (80%), Janssen (85%) e Sputnik V (85%).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wanderson Oliveira - 25-06-21.mp3