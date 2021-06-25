Coronavac previne até 97% das mortes de pessoas infectadas

Uma análise sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 mostrou que a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e produzida pelo Instituto Butantan, previne até 97% das mortes de pessoas infectadas. O trabalho foi feito pelo epidemiologista Wanderson de Oliveira, ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados utilizados foram extraídos do sistema OpenDataSus, do Ministério da Saúde. Em entrevista à CBN Vitória, ele chama atenção para o fato da Coronavac ter apresentado o mais alto índice de prevenção de mortes no Brasil. Acompanhe!