Coronavac: mais de 87 mil pessoas com segunda dose em atraso no ES

Mais de 87 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19, em atraso no Espírito Santo. Segundo dados atualizados na manhã desta quinta-feira (06), o número exato é de 87 mil 749 pessoas e consta de uma resolução da Sesa, publicada no Diário Oficial, onde é feito o alerta ao Ministério da Saúde para a necessidade de se colocar em dia a janela de imunização.

Em entrevista, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que ainda não houve confirmação de envio das doses da Coronavac por parte do Ministério da Saúde. Nésio Fernandes chegou a divulgar o número de 52 mil pessoas com doses em atraso da D2 da Coronavac, mas ao final da manhã desta quinta-feira (06) a informação foi atualizada pela Sesa, saltanto este número para 87.749. O secretário informou que as 83.700 doses previstas para chegarem ao Estado nesta quinta-feira (06) são todas da farmacêutica AstraZeneca.

Nesta entrevista à CBN Vitória, Nésio Fernandes, voltou a afirmar a possibilidade de, ainda neste ano, a população com mais de 18 anos estar vacinada. No entanto, muitas instabilidades podem prejudicar essa expectativa. "O país pode avançar 2022 ainda vacinado brasileiros acima de 18 anos.

O Espírito Santo já imunizou 15% do público alvo da campanha contra a Covid-19 e trabalha com a possibilidade de até a próxima segunda-feira (10) atingir a marca de um milhão de doses aplicadas. Nésio Fernandes também falou sobre as negociações que caminham com três fabricantes para a compra de vacinas.