Copa Fifa Sub-17: Grande Vitória tem centro de saúde contra doenças

O Ministério da Saúde lançou nesta semana o trabalho do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS) para acompanhar os jogos da Copa do Mundo Sub-17. O torneio acontece com uma sede no Kléber Andrade, em Cariacica, e começa no domingo, 26 de outubro. No período, a Grande Vitória vai receber seleções e delegações, como Estados Unidos, Holanda e Japão, além dos turistas estrangeiros e dos brasileiros que devem se deslocar para assistir às partidas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Rodrigo Lins Frutuoso, Coordenador-Geral de Emergências em Saúde Pública, explica que há uma articulação para monitorar problemas de saúde e de doenças que podem se propagar devido ao trânsito de pessoas. "Serra, Vitória e Cariacica estão sendo acompanhados. Mas quem trabalha nas áreas de contato com os jogadores recebeu vacinação, por exemplo", diz. Ouça a entrevista: