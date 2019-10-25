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Copa Fifa Sub-17: Grande Vitória tem centro de saúde contra doenças

Jogos serão realizados em Cariacica, treinamento em campos na Serra, e os hotéis das seleções estão em Vitória

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 19:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 out 2019 às 19:41
 
Gramado sintético já foi instalado nas laterais do campo do Kleber Andrade Crédito: Sesport/Divulgação
O Ministério da Saúde lançou nesta semana o trabalho do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS) para acompanhar os jogos da Copa do Mundo Sub-17. O torneio acontece com uma sede no Kléber Andrade, em Cariacica, e começa no domingo, 26 de outubro. No período, a Grande Vitória vai receber seleções e delegações, como Estados Unidos, Holanda e Japão, além dos turistas estrangeiros e dos brasileiros que devem se deslocar para assistir às partidas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Rodrigo Lins Frutuoso, Coordenador-Geral de Emergências em Saúde Pública, explica que há uma articulação para monitorar problemas de saúde e de doenças que podem se propagar devido ao trânsito de pessoas. "Serra, Vitória e Cariacica estão sendo acompanhados. Mas quem trabalha nas áreas de contato com os jogadores recebeu vacinação, por exemplo", diz. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Lins - 25-10-19

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