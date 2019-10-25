Copa do Mundo Sub-17: jogos começam no domingo no ES

Falta pouco para o início da disputa da Copa do Mundo Sub-17. O torneio está marcado para começar neste sábado (26), com o duelo entre o Brasil e Canadá, no Estádio Bezerrão, em Brasília, às 17h. Já no domingo, acontecem as primeiras partidas no Kleber Andrade, em Cariacica: Estados Unidos x Senegal, às 17h, e Japão x Holanda, às 20h. Ao todo, o Kleber Andrade será palco de 16 jogos em toda a competição. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Thiago Jannuzzi, Gerente Geral de Competição do Comitê Organizador da Copa do Mundo Sub-17. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Thiago Jannuzzi - 25-10-19
Confira abaixo a lista dos jogos no Kleber Andrade:
27 de outubro (Domingo) - Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda
28 de outubro (Segunda-feira) - Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões
30 de outubro (Quarta-feira) - Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda
31 de outubro (Quinta-feira) - Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões
02 de novembro (Sábado) - Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão
03 de novembro (Domingo) - Argentina x Tajiquistão e Ilhas Salomão x México
07 de novembro (Quinta-feira) – Oitavas de final