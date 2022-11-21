Copa do Mundo: festividades devem respeitar legislação ambiental e urbanística

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, instaurou, na última semana, notícia de fato para apurar possíveis irregularidades na construção da “Arena Betmidas”, na Praia do Canto, em Vitória. O local estava sendo preparado para exibição dos jogos da Copa do Mundo e realização de shows e foi interditado por não atender às demandas ambientais e urbanísticas da cidade. Há preocupação também, por parte do Ministério Público, com possíveis aglomerações irregulares que os eventos relacionados à Copa do Mundo podem causar, em especial nos locais denominados “Triângulo”, “Rua da Lama” e “Laminha” e demais pontos da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça, Marcelo Lemos Vieira, fala sobre o assunto.