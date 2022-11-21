Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Copa do Mundo: festividades devem respeitar legislação ambiental e urbanística
Cidades

Copa do Mundo: festividades devem respeitar legislação ambiental e urbanística

O alerta é do promotor de Justiça, Marcelo Lemos Vieira

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2022 às 11:17
Arena que teria shows e jogos da Copa foi interditada na Praia do Canto
Arena que teria shows e jogos da Copa é interditada na Praia do Canto Crédito: Divulgação/MPES
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, instaurou, na última semana, notícia de fato para apurar possíveis irregularidades na construção da “Arena Betmidas”, na Praia do Canto, em Vitória. O local estava sendo preparado para exibição dos jogos da Copa do Mundo e realização de shows e foi interditado por não atender às demandas ambientais e urbanísticas da cidade. Há preocupação também, por parte do Ministério Público, com possíveis aglomerações irregulares que os eventos relacionados à Copa do Mundo podem causar, em especial nos locais denominados “Triângulo”, “Rua da Lama” e “Laminha” e demais pontos da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça, Marcelo Lemos Vieira, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 21-11-22.mp3
O que diz a empresa proprietária da “Arena Betmidas”: " A empresa compreende e consente com todas as decisões tomadas pelos órgãos públicos, temos ciência da preocupação e responsabilidade que os mesmos devem ter de inibir qualquer impacto negativo aos moradores da região. Saliento que em nosso projeto da Arena Betmidas na Copa do Mundo, o objetivo principal é criar experiências positivas para população local, promovendo sempre a cultura, o turismo, o comércio e gerando diversos empregos. Estamos de mãos dadas com todos os órgãos públicos para que possamos operar de forma positiva e construtiva com a sociedade, sem trazer nenhum impacto negativo ao município".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados