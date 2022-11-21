Copa do Mundo: festividades devem respeitar legislação ambiental e urbanística

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, instaurou, na última semana, notícia de fato para apurar possíveis irregularidades na construção da “Arena Betmidas”, na Praia do Canto, em Vitória. O local estava sendo preparado para exibição dos jogos da Copa do Mundo e realização de shows e foi interditado por não atender às demandas ambientais e urbanísticas da cidade. Há preocupação também, por parte do Ministério Público, com possíveis aglomerações irregulares que os eventos relacionados à Copa do Mundo podem causar, em especial nos locais denominados “Triângulo”, “Rua da Lama” e “Laminha” e demais pontos da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça, Marcelo Lemos Vieira, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 21-11-22.mp3
O que diz a empresa proprietária da “Arena Betmidas”: " A empresa compreende e consente com todas as decisões tomadas pelos órgãos públicos, temos ciência da preocupação e responsabilidade que os mesmos devem ter de inibir qualquer impacto negativo aos moradores da região. Saliento que em nosso projeto da Arena Betmidas na Copa do Mundo, o objetivo principal é criar experiências positivas para população local, promovendo sempre a cultura, o turismo, o comércio e gerando diversos empregos. Estamos de mãos dadas com todos os órgãos públicos para que possamos operar de forma positiva e construtiva com a sociedade, sem trazer nenhum impacto negativo ao município".