Copa do Mundo do Chocolate terá representante capixaba

O Salão do Chocolate, em Paris, é conhecido como a Copa do Mundo do Chocolate - evento que classifica os 50 melhores frutos e premia as 16 melhores da competição. Neste ano, pela segunda vez, o cacauicultor de Linhares, Emir de Macedo Gomes Filho, estará expondo as amêndoas de cacau colhidas no Espírito Santo no evento.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o produtor explica que a qualidade da amêndoa leva em conta até mesmo o processo de colheita e secagem. Apesar da queda na produção com a crise hídrica, Emir acredita que a qualidade do cacau deve ser um diferencial, tanto na apresentação do evento quanto para a procura pela indústria do chocolate.