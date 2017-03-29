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Copa do Mundo do Chocolate terá representante capixaba

Publicado em 29 de Março de 2017 às 19:12

Publicado em 

29 mar 2017 às 19:12
O Salão do Chocolate, em Paris, é conhecido como a Copa do Mundo do Chocolate - evento que classifica os 50 melhores frutos e premia as 16 melhores da competição. Neste ano, pela segunda vez, o cacauicultor de Linhares, Emir de Macedo Gomes Filho, estará expondo as amêndoas de cacau colhidas no Espírito Santo no evento.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o produtor explica que a qualidade da amêndoa leva em conta até mesmo o processo de colheita e secagem. Apesar da queda na produção com a crise hídrica, Emir acredita que a qualidade do cacau deve ser um diferencial, tanto na apresentação do evento quanto para a procura pela indústria do chocolate.
Entrevista - Fabio Botacin - Emir de Macedo - 29-03-17 .mp3

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