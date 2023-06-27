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Trânsito

Conversão à direita: saiba como funciona a regra que já está em 35 cruzamentos de Vitória

Ouça entrevista com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 jun 2023 às 11:50
Conversão à direita em Vitória
Conversão à direita em Vitória Crédito: Lucas Salles/Setran/PMV
O trânsito de Vitória foi alterado pela prefeitura em algumas ruas e avenidas para dar mais fluidez ao tráfego de veículos. No momento, a Capital possui 35 cruzamentos (confira a lista completa) sinalizados com placas indicativas de "Livre à Direita". Um trabalho de orientação será realizado nos cruzamentos até o final do ano. O cruzamento livre à direita foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 2021 em seu artigo 44-A. O artigo 44 do CTB diz ainda que "ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 27-06-23.mp3

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