Convento da Penha terá festa de Réveillon com 1,5 mil ingressos à venda

Os fiéis e turistas que desejam chegar ao Campinho do Convento da Penha agora ganham uma nova opção. O “Trenzinho das Alegrias” foi inaugurado nesta quarta-feira (15), e deve proporcionar um passeio diferente aos visitantes em um dos principais cartões postais do Espírito Santo. A ideia é que os passageiros do Trenzinho das Alegrias, que imita um vagão de trem, possam embarcar numa viagem pela história, pelas belezas naturais e encantadoras do Convento da Penha, além de se divertirem com um trajeto mais voltado para o turismo religioso. Em entrevista à CBN Vitória, o guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, explica como é o funcionamento. O guardião também adiantou que tem uma outra novidade chegando: é o "Reveillón Luz" com 1,5 mil ingressos que serão colocados à venda para quem quiser contemplar o espetáculo dos fogos das orlas de Vitória e Vila Velha do alto do Convento da Penha.