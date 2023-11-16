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Em Vila Velha

Convento da Penha terá festa de Réveillon com 1,5 mil ingressos à venda

Quem explica detalhes é o Guardião do Convento, que fala também sobre o funcionamento do “Trenzinho das Alegrias”

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 nov 2023 às 11:43
Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Os fiéis e turistas que desejam chegar ao Campinho do Convento da Penha agora ganham uma nova opção. O “Trenzinho das Alegrias” foi inaugurado nesta quarta-feira (15), e deve proporcionar um passeio diferente aos visitantes em um dos principais cartões postais do Espírito Santo. A ideia é que os passageiros do Trenzinho das Alegrias, que imita um vagão de trem, possam embarcar numa viagem pela história, pelas belezas naturais e encantadoras do Convento da Penha, além de se divertirem com um trajeto mais voltado para o turismo religioso. Em entrevista à CBN Vitória, o guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, explica como é o funcionamento. O guardião também adiantou que tem uma outra novidade chegando: é o "Reveillón Luz" com 1,5 mil ingressos que serão colocados à venda para quem quiser contemplar o espetáculo dos fogos das orlas de Vitória e Vila Velha do alto do Convento da Penha. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Djalmo Fuck - 16-11-23.mp3

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