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Convento da Penha anuncia novas restrições para combater covid-19

A visita ao Convento só poderá ser feita a pé ou através das vans de transporte, e o uso de máscara é obrigatório. Há exceções para acessos de carros de visitantes: de segunda à sexta-feira, nos primeiros minutos da manhã

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 12:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2020 às 12:54
O Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, anunciou uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. As novas regras começaram a valer nesta segunda-feira (28) e vão permanecer durante o verão, período em que a quantidade de visitantes aumenta consideravelmente. Os visitantes não serão impedidos de visitar o Convento, mas devem respeitar as restrições para acessarem o local, conforme detalha em entrevista à CBN Vitória, frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Frei Paulo Roberto - 29-12-20
A visita ao Convento só poderá ser feita a pé ou através das vans de transporte, e o uso de máscara é obrigatório. Há exceções para acessos de carros de visitantes: de segunda à sexta-feira, nos primeiros minutos da manhã, os primeiros quarenta automóveis que chegarem poderão subir. O portão abre às 6h e o horário corresponde a única missa presencial dos dias de semana, que acontece às 7h no Campinho. Aos sábados, domingos, feriados e solenidades católicas, o acesso de veículos é restrito aos voluntários escalados para atividades no Convento. Outra exceção é a permissão de acesso para veículos que transportam idosos, pessoas com deficiência ou crianças de colo.

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