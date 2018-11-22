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Convenção coletiva autoriza supermercados a abrir aos domingos

O presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, traz detalhes do tema e explica, por exemplo, que o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018 (Natal), 1 de janeiro (Ano Novo) e 1 de maio de 2019 (Dia do Trabalho)

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 19:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 nov 2018 às 19:21
Com a convenção coletiva firmada entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do ES (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários), divulgada na tarde desta quinta-feira (22), a abertura dos supermercados fica facultativa aos empresários. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, traz detalhes do tema e explica, por exemplo, que o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018 (Natal), 1 de janeiro (Ano Novo) e 1 de maio de 2019 (Dia do Trabalho). Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rocha - 22-11-18.mp3

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