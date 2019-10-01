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TECNOLOGIA

Contribuinte poderá negociar dívidas através de mediação digital

Ouça a entrevista com o juiz Anselmo Laranja, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2019 às 12:00
Um sistema-piloto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai facilitar a vida de pessoas físicas e jurídicas. Trata-se de um Sistema de Mediação Digital das Execuções Fiscais promete ser uma plataforma de fácil utilização e que deve apresentar aos contribuintes as pendências com o município de Vitória e as formas de como quitar dívidas. O termo de cooperação para o desenvolvimento do projeto de inovação será assinado nesta sexta-feira (04).
 
Segundo o juiz Anselmo Laranja, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais, o sistema moderniza as ações e agiliza a desjudicialização, facilitando a vida do contribuinte.  O projeto conta com a parceria do Banestes e da Prefeitura de Vitória, mas futuramente poderá se expandir para outros municípios.
O Sistema de Mediação Digital das Execuções Fiscais começou a ser desenvolvido em 2017, e para abrigar o projeto piloto, a 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais foi escolhida para coordenar um grupo de trabalho. 
A prioridade era desenvolver uma plataforma moderna, de fácil utilização e que pudesse apresentar aos contribuintes (pessoa física ou jurídica) as pendências com o município e as formas de como quitar as dívidas. Além disso, o Sistema de Mediação Digital servirá como facilitador para o desenvolvimento do trabalho judicial, com a possibilidade de peticionamento automático para procuradores e permitirá a inclusão de decisões automáticas dos juízes nos autos.
Num segundo momento, o juiz Anselmo Laranja já adianta que há a possibilidade do sistema contar também com um aplicativo de celular, com avisos ao cidadão de que um tributo está vencendo e possibilitando que seja feito o pagamento pelo próprio aparelho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Anselmo Laranja - 01-10-19

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