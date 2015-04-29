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ENTREVISTA

Contribuinte não pode perder prazo para enviar declaração do Imposto de Renda, alerta especialista

Ouças as explicações do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

Publicado em 28 de Abril de 2015 às 22:12

Publicado em 

28 abr 2015 às 22:12
Faltando dois dias para o fim do prazo para declaração do Imposto de Renda 2015 (30 de abril), muitos contribuintes ainda têm dúvidas. Por exemplo a respeito do que pode e o que não pode ser deduzido da declaração de IR da Pessoa Física. Isso permite, muitas vezes, que o contribuinte pague menos imposto ou até receba um valor maior de restituição. Na ânsia de abater o máximo possível, porém, muita gente acaba cometendo erros que e, por causa disso, podem acabar indo parar na malha fina.
Ouças as explicações e dicas para o envio correto da sua declaração na entrevista ao programa CBN Cotidiano do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Carlos Barcellos Damasceno:
Entrevista - Fábio Botacin - Carlos - 28-04-15

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