Contribuinte não pode perder prazo para enviar declaração do Imposto de Renda, alerta especialista

Faltando dois dias para o fim do prazo para declaração do Imposto de Renda 2015 (30 de abril), muitos contribuintes ainda têm dúvidas. Por exemplo a respeito do que pode e o que não pode ser deduzido da declaração de IR da Pessoa Física. Isso permite, muitas vezes, que o contribuinte pague menos imposto ou até receba um valor maior de restituição. Na ânsia de abater o máximo possível, porém, muita gente acaba cometendo erros que e, por causa disso, podem acabar indo parar na malha fina.