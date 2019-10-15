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SINDICATOS

Contribuição descontada só se houver autorização do trabalhador

A decisão recente do STF reforça um entendimento já anterior, do próprio órgão, de que as contribuições têm de ser voluntárias e com a anuência prévia e expressa do trabalhador

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2019 às 12:21
O trabalhador brasileiro não é obrigado a pagar compulsoriamente pela contribuição sindical. O desconto em folha só pode ocorrer se houver adesão voluntária, mesmo sendo aprovada em assembleias, acordos coletivos e ou dissídios. O entendimento é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou em medida cautelar cláusulas de um dissídio coletivo homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo que previam o desconto em folha das contribuições sindicais e assistenciais.
No dissídio constava que as empresas repassassem, mensalmente, 1% do salário de todos os empregados, sindicalizados, ou não, ao sindicato que representa a categoria. Lewandowski cita, no despacho, resoluções anteriores do STF que afirmam ser inconstitucional que acordos ou convenções coletivas imponham compulsoriamente o pagamento desse tipo de contribuição.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o advogado Eduardo Perini, mestre em Direito de Trabalho, explica que a decisão recente do STF reforça um entendimento já anterior, do próprio órgão, de que as contribuições têm de ser voluntárias e com a anuência prévia e expressa do trabalhador. O Supremo já havia entendido que a autorização tem que partir do trabalhador, de forma individual, e não coletiva.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Perini - 15-10-19

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