Contratação de temporários para o Natal será a menor em 5 anos

Época de final de ano é muito aguardada com a expectativa do emprego temporário, mas a crise provocada pela pandemia do coronavírus deve fazer com que a oferta dessas vagas temporárias para o Natal seja a menor desde 2015, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo projeção da entidade, 70,7 mil trabalhadores temporários serão contratados neste fim de ano para atender ao aumento sazonal das vendas. O número é 19,7% menor do que o registrado em 2019 (88 mil). Em entrevista à CBN Vitória, Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo, explica que para o Espírito Santo, a expectativa é de geração de 1,22 mil vagas.