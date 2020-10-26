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Contratação de temporários para o Natal será a menor em 5 anos

Em entrevista à CBN Vitória, Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo, explica que para o Espírito Santo, a expectativa é de geração de 1,22 mil vagas

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 out 2020 às 10:32
Época de final de ano é muito aguardada com a expectativa do emprego temporário, mas a crise provocada pela pandemia do coronavírus deve fazer com que a oferta dessas vagas temporárias para o Natal seja a menor desde 2015, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Segundo projeção da entidade, 70,7 mil trabalhadores temporários serão contratados neste fim de ano para atender ao aumento sazonal das vendas. O número é 19,7% menor do que o registrado em 2019 (88 mil). Em entrevista à CBN Vitória, Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo, explica que para o Espírito Santo, a expectativa é de geração de 1,22 mil vagas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Bentes - 26-10-20

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