Contra queda na doação de sangue, Hemoes faz agendamento e convocação

Visando evitar a aglomeração de pessoas, em tempos de coronavírus, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está realizando o agendamento de horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do Covid-19. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, explica que o momento pede uma nova forma de atuação do Centro.