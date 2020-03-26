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ENTREVISTAS

Contra queda na doação de sangue, Hemoes faz agendamento e convocação

Confira a entrevista concedida por Rachel Lacourt, diretora técnica do Hemoes, ao CBN Cotidiano

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:05
Hemoes Crédito: Divulgação
Visando evitar a aglomeração de pessoas, em tempos de coronavírus, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está realizando o agendamento de horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do Covid-19. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, explica que o momento pede uma nova forma de atuação do Centro.
"Estamos fazendo o agendamento de doadores para a maior segurança e higiene de todos, assim como também lançamos mão da convocação de doadores de repetição para que os estoques de bolsas não fiquem muito reduzidos". 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Rachel Lacourt
Os agendamentos para doação de sangue deverão ser feitos pelo telefone 3636-7920, ou pelo e-mail [email protected]. Dessa forma, não será permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros. Confira!

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