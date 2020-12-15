Contra covid em Domingos Martins: barreira sanitária em Pedra Azul

Em risco alto pelo menos até o próximo domingo (20), de acordo com o mapa de risco da covid-19, Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, vai adotar novas estratégias para reduzir a contaminação pela doença no município. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostra que a cidade registra 1.513 contaminados e 28 óbitos. Uma das medidas a serem implantadas, segundo a enfermeira da Vigilância em Saúde de Domingos Martins, Patrícia da Silva Aguiar, é instalar barreiras sanitárias tanto em Campinho, sede do município, quanto em Pedra Azul, para tentar reduzir a transmissão do novo coronavírus e sair da classificação vermelha. Ouça: