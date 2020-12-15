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CIDADE EM RISCO ALTO

Contra covid em Domingos Martins: barreira sanitária em Pedra Azul

Ouça a entrevista da enfermeira da Vigilância em Saúde de Domingos Martins, Patrícia da Silva Aguiar, à CBN Vitória

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:56
Pedra Azul, em Domingos Martins (ES) Crédito: Pedro Cunha
Em risco alto pelo menos até o próximo domingo (20), de acordo com o mapa de risco da covid-19, Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, vai adotar novas estratégias para reduzir a contaminação pela doença no município. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostra que a cidade registra 1.513 contaminados e 28 óbitos. Uma das medidas a serem implantadas, segundo a enfermeira da Vigilância em Saúde de Domingos Martins, Patrícia da Silva Aguiar, é instalar barreiras sanitárias tanto em Campinho, sede do município, quanto em Pedra Azul, para tentar reduzir a transmissão do novo coronavírus e sair da classificação vermelha. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Patricia Aguiar - 15-12-20

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