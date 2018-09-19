Contorno do Mestre Álvaro: as explicações do Iema

Continua o impasse envolvendo as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na BR 101, na Serra. Informações do Departamento Nacional de Transportes (Dnit) é que não há prazo para as obras serem iniciadas. O problema agora, segundo o órgão federal estaria na aprovação de projetos e licenças ambientais. Em agosto de 2016, foi assinada, à época, a ordem de serviço para as obras.

Em entrevista concedida A Gazeta, o diretor-presidente do Iema, Sérgio Fantine, explica que a licença foi concedida para um trecho de 18 quilômetros e que, ao analisarem o projeto, foi pedida uma alteração em uma parcela de cinco quilômetros. Trata-se de uma área de alagamento em que o órgão ambiental propôs que fosse feito um elevado. “O consórcio responsável pela obra decidiu aceitar a sugestão e fazer as alterações no projeto, mas não houve uma imposição e isto não impede a realização das obras nos 13 quilômetros restantes”, pondera, explicando ainda que o projeto referente aos cinco quilômetros será refeito e reapresentado ao Iema.

Fantine destaca que o projeto, na íntegra, incluindo as alterações que foram solicitadas, terão que ser reapresentados pelo Dnit ao Tribunal de Contas da União (TCU). “Assim como terão que nos apresentar o novo projeto, vão ter que entregá-lo ao TCU, com as alterações de custo. Eles não vão poder começar sem a autorização deles, então, não se trata de um problema de liberação ambiental, porque nesta área estamos caminhando para a solução mais adequada”, acrescentou. Confira na entrevista concedida a Fabio Botacin no programa CBN Cotidiano.