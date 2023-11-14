Contorno do Mestre Álvaro: BR-101 terá interdição para finalização da obra

BR 101 terá interdições por 40 dias devido a obras do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Eco101

A obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, já está na reta final e tem previsão de entrega marcada para o mês de dezembro deste ano. Para que a nova estrutura seja finalizada e a data prevista seja cumprida, alguns trechos da BR-101 ficarão interditados por 40 dias, contados a partir da última segunda-feira (13). Em entrevista à rádio CBN Vitória, o superintendente regional substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Humberto Vasconcellos, detalha a reta final da obra. Ouça a conversa completa!

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A BR 101 vai ter alguns trechos interditados, por 40 dias, para as obras de finalização do Contorno do Mestre Álvaro. Os desvios vão ocorrer entre os km 246 e 258, no bairro Chapada Grande, e entre os km 278 e 280 do bairro Jacuhy, ambos na Serra.

Bairro Chapada Grande: a partir de segunda-feira (13):

Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): motoristas nas proximidades do km 248 devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.

Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória, será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.

Bairro Jacuhy: a partir do dia 20 de novembro

• Sentido norte (Rio de Janeiro - Bahia): a via atual tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR 101, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.

• Sentido sul (Bahia - Rio de Janeiro): a via atual também tem duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR 101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo abaixo do novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.