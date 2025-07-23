'Conter despesas e criar linhas de financiamento para manter emprego', diz Casagrande para enfrentar tarifaço de Trump

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decidiu criar um comitê estadual para dar respostas caso a tarifa em cima de todas as exportações brasileiras anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, saia mesmo do papel no dia 1º de agosto. O Espírito Santo é, proporcionalmente, o segundo Estado mais prejudicado, atrás apenas do Ceará. Indústrias fundamentais para o PIB capixaba, caso de siderurgia, rochas, celulose, petróleo e café, serão duramente golpeadas. O comitê começou a funcionar imediatamente e partirá analisando a possibilidade de socorro às empresas afetadas. Também estará no escopo um estudo sobre impactos nas arrecadações estadual e dos 78 municípios. Em entrevista nesta quarta-feira (23) à CBN Vitória, Renato Casagrande destacou que várias medidas estão em estudo para tentar reduzir o impacto da medida anunciada pelo presidente Trump, entre elas a criação de linhas de financiamento nos bancos comerciais Banestes e Bandes, como também a conteção de despesas públicas.