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Economia

'Conter despesas e criar linhas de financiamento para manter emprego', diz Casagrande para enfrentar tarifaço de Trump

Ouça entrevista exclusiva com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

Publicado em 23 de Julho de 2025 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jul 2025 às 11:15
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN Crédito: Fernando Madeira
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decidiu criar um comitê estadual para dar respostas caso a tarifa em cima de todas as exportações brasileiras anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, saia mesmo do papel no dia 1º de agosto. O Espírito Santo é, proporcionalmente, o segundo Estado mais prejudicado, atrás apenas do Ceará. Indústrias fundamentais para o PIB capixaba, caso de siderurgia, rochas, celulose, petróleo e café, serão duramente golpeadas. O comitê começou a funcionar imediatamente e partirá analisando a possibilidade de socorro às empresas afetadas. Também estará no escopo um estudo sobre impactos nas arrecadações estadual e dos 78 municípios. Em entrevista nesta quarta-feira (23) à CBN Vitória, Renato Casagrande destacou que várias medidas estão em estudo para tentar reduzir o impacto da medida anunciada pelo presidente Trump, entre elas a criação de linhas de financiamento nos bancos comerciais Banestes e Bandes, como também a conteção de despesas públicas. 
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RENATO CASAGRANDE - 23-07-25

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