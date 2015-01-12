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CIDADES

Contarato quer saber se há servidores comissionados na lista de motoristas com carteira suspensa

Segundo o novo diretor do Detran, os que forem identificados vão ser exonerados

Publicado em 12 de Janeiro de 2015 às 14:44

Publicado em 

12 jan 2015 às 14:44
Depois de publicar a lista com o nome de 43 mil motoristas que estão com suas carteiras suspensas ou cassadas, o novo diretor geral do Departamento Estadual de trânsito (Detran), Fabiano Contarato, informa que já solicitou um levantamento para saber se há o nome de servidores comissionados do órgão na lista. Os que forem identificados vão ser exonerados.
Contarato planeja ainda criar um selo de qualidade para os Centros de Formação de Condutores (CFCs) e abrir espaço em sua agenda com um dia voltado exclusivamente para atender a população. Confira os detalhes na entrevista concedida na manhã de hoje. Ouça:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Fabiano Contarato Diretor Detran ES - 12-01-15

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