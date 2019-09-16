Contagem regressiva para Philipe Lemos na apresentação do JN

O jornalista Philipe Lemos, âncora da TV Gazeta, foi um dos escolhidos pela Rede Globo para apresentar o Jornal Nacional, num projeto especial de 50 anos do telejornal de maior audiência da tv brasileira. Ele tem 36 anos, está na TV Gazeta há 13 anos, sendo 10 deles à frente do ES1. Philipe apresenta o JN no próximo sábado, dia 21 de setembro, ao lado da jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia. Em entrevista à CBN Vitória o jornalista conta dos preparativos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Philipe Lemos - 16-09-19