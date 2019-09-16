Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Contagem regressiva para Philipe Lemos na apresentação do JN

Ouça detalhes dos preparativos na entrevista à rádio CBN Vitória

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2019 às 12:22
O jornalista Philipe Lemos, âncora da TV Gazeta, foi um dos escolhidos pela Rede Globo para apresentar o Jornal Nacional, num projeto especial de 50 anos do telejornal de maior audiência da tv brasileira. Ele tem 36 anos, está na TV Gazeta há 13 anos, sendo 10 deles à frente do ES1. Philipe apresenta o JN no próximo sábado, dia 21 de setembro, ao lado da jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia. Em entrevista à CBN Vitória o jornalista conta dos preparativos.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Philipe Lemos - 16-09-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados