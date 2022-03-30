Contagem regressiva: as principais informações sobre o desfile das escolas de samba em Vitória

Quanto custam, onde estão a venda e como comprar os ingressos das escolas de samba do Carnaval? Todas as respostas foram dadas pelo empresário Pablo Pacheco, da organização dos desfile das escolas de samba de Vitória, em entrevista ao CBN Cotidiano. Sobre a necessidade de comprovação de vacinação e teste de Covid-19, ele explicou que vai depender de como estará o protocolo no dia do desfile. Por conta da pandemia, os desfiles, antes marcados para fevereiro, foram adiados para os dias 7, 8 e 9 de abril, onde se apresentam as agremiações do Grupo B, A e Especial, respectivamente. Ouça a conversa completa!