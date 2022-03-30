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Em abril

Contagem regressiva: as principais informações sobre o desfile das escolas de samba em Vitória

O empresário Pablo Pacheco, que faz parte da organização do desfile, traz os detalhes em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:40

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

30 mar 2022 às 17:40
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Vitor Jubini
Quanto custam, onde estão a venda e como comprar os ingressos das escolas de samba do Carnaval? Todas as respostas foram dadas pelo empresário Pablo Pacheco, da organização dos desfile das escolas de samba de Vitória, em entrevista ao CBN Cotidiano. Sobre a necessidade de comprovação de vacinação e teste de Covid-19, ele explicou que vai depender de como estará o protocolo no dia do desfile.  Por conta da pandemia, os desfiles, antes marcados para fevereiro, foram adiados para os dias 7, 8 e 9 de abril, onde se apresentam as agremiações do Grupo B, A e Especial, respectivamente. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Pablo Pacheco - 30-03-22.mp3

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