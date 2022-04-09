Conta de luz mais barata: entenda a bandeira verde

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), anunciou nesta semana que a bandeira tarifária escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16 e que será acionada a bandeira verde (sem cobrança adicional). A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema e foi criada por uma resolução do CMSE. Ela incide nas contas de luz desde setembro de 2021 e foi implantada na tentativa de cobrir os custos adicionais diante das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica. Mas, afinal, como funciona o sistema e como ele impacta no bolso dos consumidores? Em entrevista à CBN Vitória, a professora do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes, Carla César Martins Cunha, fala sobre o assunto!