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Conta de luz mais barata: entenda a bandeira verde

Quem explica é a professora do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes, Carla César Martins!

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 12:30

Publicado em 

09 abr 2022 às 12:30
Energia, luz, conta de energia, gasto energético, lâmpada
Energia elétrica Crédito: Pexels
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), anunciou nesta semana que a bandeira tarifária escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16 e que será acionada a bandeira verde (sem cobrança adicional). A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema e foi criada por uma resolução do CMSE. Ela incide nas contas de luz desde setembro de 2021 e foi implantada na tentativa de cobrir os custos adicionais diante das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica. Mas, afinal, como funciona o sistema e como ele impacta no bolso dos consumidores? Em entrevista à CBN Vitória, a professora do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes, Carla César Martins Cunha, fala sobre o assunto!
Entrevista Patrícia Valim - Carla César Martins Cunha - 09-04-22

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