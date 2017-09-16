Consumo: na hora da compra agimos apenas 5% de forma consciente

Para você que é empreendedor ou deseja se enveredar pela área de negócios, é bom ficar atento: não é apenas de regras do mercado que se faz uma boa negociação na hora de vender. A psicologia, por meio da neurociência ou do neuromarkenting, pode ser fundamental na hora de garantir uma boa negociação.

Você sabia, por exemplo, que quando vamos comprar algo agimos apenas 5% de forma consciente? E tem mais: esse tipo de situação demonstra que temos três tipos de cérebros? O chamado racional - que nos permite de agir de maneira consciente -, o emocional - responsável pelos nossos desejos - e o reptiliano, presente em todos os animais.

Nesta semana, o professor Newton Rodrigues-Lima, especialista em Negociação por Harvard e autor do livro “Neurociação - negociação de alto impacto com técnicas de neuromarketing”, esteve em Vitória e conversou com a jornalista Patrícia Vallim sobre o assunto. Confira!