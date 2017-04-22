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Entrevista

Consumo excessivo de vitaminas pode resultar em doenças

A nutróloga Sandra Lúcia Fernandes faz o alerta e cita alguns exemplos do que pode ser causado com o consumo de suplementos vitamínicos sem prescrição médica

Publicado em 22 de Abril de 2017 às 12:33

Publicado em 

22 abr 2017 às 12:33
Papel da vitamina D como redutora do risco de infecções respiratórias ainda é contestado Crédito: Free Images
Suplementos a base de vitaminas e minerais são frequentemente recomendados para quem deseja ter uma vida mais saudável ou ficar longe de doenças. No entanto, náuseas, desconforto no estômago e outros problemas podem ser originados pelo consumo de vitaminas sem a real necessidade ou sem prescrição médica, alerta a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes.
A especialista tirou dúvidas de ouvintes, em entrevista no programa CBN Vitória.
Entrevista - Paulo Rogerio - Dra. Sandra Lucia Fernandes - 22-04-2017.mp3

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