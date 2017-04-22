Consumo excessivo de vitaminas pode resultar em doenças

Suplementos a base de vitaminas e minerais são frequentemente recomendados para quem deseja ter uma vida mais saudável ou ficar longe de doenças. No entanto, náuseas, desconforto no estômago e outros problemas podem ser originados pelo consumo de vitaminas sem a real necessidade ou sem prescrição médica, alerta a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes.