Consumo excessivo de embutidos pode levar ao câncer, diz médica

Frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca usavam produtos químicos para "maquiar" carne vencida. As empresas também injetavam água para aumentar o peso dos produtos e, em alguns casos, foi constatada ainda falta de proteína na carne. Os detalhes foram passados pelo delegado da Polícia Federal Maurício Moscardi Grillo, nesta sexta-feira. Diante da polêmica muita gente tem se questionado: quais são os danos à saúde com o consumo de alimentos estragados e fora do prazo de validade? Para nos ajudar a tirar essas dúvidas confira detalhes na entrevista com a gastroenterologista Roseane Bicalho. Ela lembra sobre os problemas em adquirir produtos que não seguiram a norma de temperatura, por exemplo, o que facilita contaminação. "Também é importante lembrar que o consumo excessivo de embutidos e carne vermelha pode levar ao câncer de intestino. Mas ele costuma aparecer após anos de má alimentação. Ouça os detalhes: