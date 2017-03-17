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Consumo excessivo de embutidos pode levar ao câncer, diz médica

Publicado em 17 de Março de 2017 às 19:13

Publicado em 

17 mar 2017 às 19:13
Frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca usavam produtos químicos para "maquiar" carne vencida. As empresas também injetavam água para aumentar o peso dos produtos e, em alguns casos, foi constatada ainda falta de proteína na carne. Os detalhes foram passados pelo delegado da Polícia Federal Maurício Moscardi Grillo, nesta sexta-feira. Diante da polêmica muita gente tem se questionado: quais são os danos à saúde com o consumo de alimentos estragados e fora do prazo de validade? Para nos ajudar a tirar essas dúvidas confira detalhes na entrevista com a gastroenterologista Roseane Bicalho. Ela lembra sobre os problemas em adquirir produtos que não seguiram a norma de temperatura, por exemplo, o que facilita contaminação. "Também é importante lembrar que o consumo excessivo de embutidos e carne vermelha pode levar ao câncer de intestino. Mas ele costuma aparecer após anos de má alimentação. Ouça os detalhes:
Entrevista - Fábio Botacin - Roseane Bicali

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