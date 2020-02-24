Consumo excessivo de bebida alcoólica pode ter consequências graves

O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo e, durante o carnaval, o consumo desta e de outras bebidas alcoólicas aumenta bastante. Por se tratar de um país tropical de altas temperaturas, os jovens acabam passando da conta na quantidade de álcool para se refrescar do calor do carnaval, mas o consumo pode causar prejuízos para a saúde de quem bebe e as consequências podem ser graves, tanto imediatas quanto a longo prazo. É sobre isso que o médico nefrologista João Chequer, especialista em Dependência Química conversou com a CBN Vitória. Confira!