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OBESIDADE E DIABETES

Consumo excessivo de açúcar está ligado ao desenvolvimento de doenças

Ouça a entrevista concedida pela nutricionista funcional Regiane Santos à CBN Vitória

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 10:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 set 2020 às 10:27
Sal e açucar Crédito: Divulgação
No Brasil, uma preocupação constante dos profissionais da nutrição é o consumo excessivo de açúcar pela população. O motivo? A glicose em excesso no organismo, e que não é queimada pelo gasto energético, é transformada em gordura armazenada no tecido adiposo. Isso faz com que o açúcar seja protagonista no desenvolvimento de doenças como a obesidade e a diabetes.
De acordo com números divulgados pelo Ministério da Saúde em março deste ano, 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% está obesa. Já a diabetes atinge 7,7% da população adulta. Para explicar os altos índices de obesidade e o papel do açúcar neste cenário, conversamos com a nutricionista funcional Regiane Santos. Ela aponta ainda os motivos para o aumento do consumo do açúcar, e como evitá-lo. Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Regiane Santos - 12-09-20

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