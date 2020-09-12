Consumo excessivo de açúcar está ligado ao desenvolvimento de doenças

No Brasil, uma preocupação constante dos profissionais da nutrição é o consumo excessivo de açúcar pela população. O motivo? A glicose em excesso no organismo, e que não é queimada pelo gasto energético, é transformada em gordura armazenada no tecido adiposo. Isso faz com que o açúcar seja protagonista no desenvolvimento de doenças como a obesidade e a diabetes.

De acordo com números divulgados pelo Ministério da Saúde em março deste ano, 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% está obesa. Já a diabetes atinge 7,7% da população adulta. Para explicar os altos índices de obesidade e o papel do açúcar neste cenário, conversamos com a nutricionista funcional Regiane Santos. Ela aponta ainda os motivos para o aumento do consumo do açúcar, e como evitá-lo. Ouça a entrevista!