Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Consumo de ultraprocessados provoca 57 mil mortes por ano no Brasil

Ouça detalhes com um dos coordenadores do estudo, Eduardo Nilson, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde da USP

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 10:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 nov 2022 às 10:14
Os riscos que alimentos processados e ultraprocessados fazem à saúde
Os riscos que alimentos processados e ultraprocessados fazem à saúde Crédito: Pixabay
Importante alerta! Um estudo realizado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo), da Fiocruz, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e da Universidad de Santiago de Chile, publicado no American Journal of Preventive Medicine, pela primeira vez calculou o número de mortes prematuras (de 30 a 69 anos) associadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil: são aproximadamente 57 mil óbitos por ano, com base em dados de 2019. Em entrevista à CBN Vitória, Eduardo Nilson, pesquisador do Nupens (Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde) da USP e um dos autores do trabalho, fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Nilson - 14.03s - 15-11-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarifas dos EUA podem ter efeito imediato apesar de prazo de negociação, diz ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil
Imagem BBC Brasil
Lula culpa Flávio e Eduardo Bolsonaro por ameaça de novo tarifaço de Trump: 'São piores que o pai, traidores da pátria'
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES contrata profissionais temporários na área da Saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados