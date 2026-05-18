Consumo de bebidas funcionais: saiba o que são e como atuam no corpo

O assunto em destaque nesta edição do quadro "Saúde e Nutrição" são as bebidas funcionais. Reportagem de "O Globo" recente traz como destaque que a ingestão de bebidas funcionais se tornou febre no Brasil e especialistas apontam limites no consumo.
Nesta edição de "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica fala sobre o assunto. De forma geral, alimentos funcionais são aqueles que, além de oferecerem os nutrientes essenciais, contêm compostos bioativos que promovem benefícios adicionais à saúde.
CBN - Saúde e Nutrição -18-05-26.mp3