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Saúde e Nutrição

Consumo de bebidas funcionais: saiba o que são e como atuam no corpo

Quem explica é a comentarista Roberta Larica

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 11:29

Publicado em 

18 mai 2026 às 11:29
O whey protein ainda é o suplemento mais recomendado para bater a meta diária de proteína (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
[Edicase] whey protein (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
O assunto em destaque nesta edição do quadro "Saúde e Nutrição" são as bebidas funcionais. Reportagem de "O Globo" recente traz como destaque que a ingestão de bebidas funcionais se tornou febre no Brasil e especialistas apontam limites no consumo. 
Nesta edição de "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica fala sobre o assunto. De forma geral, alimentos funcionais são aqueles que, além de oferecerem os nutrientes essenciais, contêm compostos bioativos que promovem benefícios adicionais à saúde. 
CBN - Saúde e Nutrição -18-05-26.mp3

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