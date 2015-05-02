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DIET, LIGHT OU SEM AÇÚCAR

Consumo de adoçantes deve ser feito apenas para quem tem restrições ao açúcar

O alerta é da nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Paula Bortoletto. O instituto pesquisou 53 rótulos de bebidas que utilizam adoçante no país

Publicado em 02 de Maio de 2015 às 15:07

Publicado em 

02 mai 2015 às 15:07
O Idec, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, divulgou uma pesquisa que analisa o rótulo de 53 bebidas que utilizam adoçantes, entre refrigerantes, chás, refrescos em pó e bebidas à base de soja. O objetivo foi verificar se eles informam corretamente os edulcorantes (adoçantes) presentes na fórmula e se a quantidade por porção está dentro do limite máximo estabelecido pela Anvisa.O Idec constatou que a quantidade de adoçantes utilizada está dentro do limite estipulado pela legislação em todas as bebidas analisadas. No entanto, isso não significa que o consumo não deva ser moderado. Em alguns casos, poucos copos são suficientes para alcançar o valor máximo seguro. E esse consumo exagerado pode ser extremamente prejudicial à saúde, como alerta da nutricionista do Idec, Ana Paula Bortoletto.
Entrevista - Ana Paula Bortoletto - 02-05-2015.mp3

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