Consumo de adoçantes deve ser feito apenas para quem tem restrições ao açúcar

O Idec, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, divulgou uma pesquisa que analisa o rótulo de 53 bebidas que utilizam adoçantes, entre refrigerantes, chás, refrescos em pó e bebidas à base de soja. O objetivo foi verificar se eles informam corretamente os edulcorantes (adoçantes) presentes na fórmula e se a quantidade por porção está dentro do limite máximo estabelecido pela Anvisa.O Idec constatou que a quantidade de adoçantes utilizada está dentro do limite estipulado pela legislação em todas as bebidas analisadas. No entanto, isso não significa que o consumo não deva ser moderado. Em alguns casos, poucos copos são suficientes para alcançar o valor máximo seguro. E esse consumo exagerado pode ser extremamente prejudicial à saúde, como alerta da nutricionista do Idec, Ana Paula Bortoletto.